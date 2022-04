La festa dal Maj, in ricordo del Tavo Burat, senza l'Albero della Libertà

La festa del Maj, organizzata da Legambiente e da ALP, in ricordo del Tavo Burat, quest'anno, dopo due anni di stop a causa pandemia, avverrà senza alzare l'Albero della Libertà.

"Quale bon-a bataja avrebbe oggi fatto propria chi si spese per la difesa delle minoranze e delle culture? - scrive Legambiente Circolo Biellese TAvo Burat - Come avrebbe risolto il dilemma a fronte di una chiamata alle armi che incrementa il rischio di escalation del conflitto anziché essere liberatoria? Come avrebbe valutato l’appello alla nostra Resistenza per armare battaglioni che si rifanno ai principi e valori della Xa MAS? La sua bon-a bataja sarebbe stata quella di rimanere concretamente fedele alle indicazioni dell’articolo 11 della Costituzione? Come si sarebbe impegnato per costruire processi di pace, declinando l’uso delle armi, per una nuova Resistenza? Il nostro ricordo del Tavo a 12 anni dalla sua morte sarà dunque caratterizzato dal lutto e dalla riflessione, non sarà pertanto alzato l’Albero della libertà".

Il programma prevede dunque il ritrovo informale alle 12,45 all’isolotto della Maddalena, dopo le manifestazioni per la festa del lavoro, a deporre dei fiori alla lapide che ricorda il rogo di Margherita e Fra Alberto e, per chi avrà piacere, ci sarà la possibilità di confrontarsi su questi temi chiedendosi come Tavo li avrebbe affrontati.