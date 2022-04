26° Giro della Provincia di Biella, polemiche per la viabilità, Moscarola: "Per la città una vetrina e non solo"

Per consentire, ove possibile, l'attraversamento dalla zona Ovest alla zona Est della città è stata sospesa la ZTL del Centro. Per chi scendeva da Oropa si era consigliato di percorrere via Santuario d'Oropa e non via Juvarra, e non sono mancati cartelli che indicavano divieti con rimozione forzata lungo il percorso. Le polemiche per le modifiche non sono però mancate.

L'assessore alla Viabilità del Comune di Biella Giacomo Moscarola però non ci sta. E sottolinea come per Biella si sia trattato di un'importante vetrina e non solo: "Ci si lamenta sempre che a Biella non ci sono eventi, e quando ci sono, ci si lamenta per qualche cosa altro. Non va bene. Avevamo detto che ci sarebbe stato il giro, abbiamo tolta la Ztl, abbiamo messo cartelli. Questi eventi si fanno di domenica proprio perchè lavora meno gente rispetto al solito. Un evento del genere porta in città almeno 300 o 400 persone tra atleti e staff che arrivano da tutta Europa, dormono e mangiano e vivono qui. Portano reddito. Conoscono Biella. Il fine di questi eventi è dare lustro al capoluogo, farlo conoscere. Alcune strade erano chiuse ma si poteva fare il giro da altre parti, nessuno restava bloccato".