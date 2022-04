Lenti a contatto online: tutto quello che c’è da sapere

Scopri come acquistare le lenti a contatto online

Quante volte vi siete trovati davanti alla necessità di dover acquistare online le vostre lenti a contatto? Sicuramente la prima cosa che vi è venuta in mente è: “Quanto costeranno? Posso davvero ordinarle online e riceverle comodamente a casa?”.

Il dialogo tra voi e Google ha inizio così, come la ricerca delle lenti perfette e adatte alle vostre esigenze: “Dove acquistare lenti a contatto online, miglior negozio di lenti a contatto online, lenti a contatto mensili o giornaliere, lenti a contatto mensili prezzo , ecc…”.

Per acquistare le lenti a contatto online, innanzitutto avrete necessità di sapere di quale marca e modello avete bisogno.

Se avete deciso di acquistare le lenti a contatto per la prima volta, è raccomandabile consultare prima il proprio ottico o oftalmologo per verificare quale marca e modello siano più adatti a soddisfare le vostre necessità.

La scelta è davvero ampia, fra lenti a contatto giornaliere, lenti mensili, lenti a contatto permanenti o, ancora, quindicinali; adatte a correggere ogni tipo di disturbo visivo, dalla miopia all’ipermetropia, l’astigmatismo o la presbiopia.

L’obiettivo è quello di trovare la lente perfetta che possa garantire, oltre ad un’ottima performance visiva, anche un comfort duraturo. Sapevate che c’è anche la possibilità di scegliere delle lenti a contatto dotate di filtro UV integrato? Un’ottima scelta per mantenere gli occhi in salute.

Una volta che vi sarà chiaro quale tipologia di lenti vi occorre, restano solo da definire le diottrie necessarie alla correzione del difetto visivo e la scelta del marchio adatto.

Generalmente tutte le diottrie e le specifiche delle lenti sono riportate sul lato della confezione oppure sul blister della singola lente a contatto.

Per questo, è necessario dotarsi di una prescrizione recente per fare in modo che i parametri scelti siano quelli giusti e non si incorra in qualche errore. Si tratta infatti di dispositivi medici ed è sempre meglio non rischiare.

Se avete a disposizione solo una prescrizione per occhiali, ricordate che i parametri devono prima essere convertiti dal vostro specialista in parametri per lenti a contatto. Successivamente potrete allora procedere con l’acquisto online.

Generalmente, in fase d’ordine, dopo aver selezionato marchio e modello, sarà richiesto di selezionare le diottrie per occhio destro e sinistro, il numero di confezioni e - in alcuni casi - di specificare raggio e diametro. Attenzione: la miopia è indicata con il segno meno (-) e l'ipermetropia con il segno più (+). L'astigmatismo può essere trattato con lenti a contatto toriche, la presbiopia con lenti a contatto multifocali.

Se volessimo fare un confronto tra le lenti più comuni, potremmo sicuramente prendere in considerazione le lenti mensili e le lenti giornaliere.

Solitamente per scegliere il tipo di lenti perfetto è necessario considerare il tipo di utilizzo che potrete fare delle vostre lenti. Se le indossate tutti i giorni, le lenti mensili rappresentano la scelta più economica.

Le lenti a contatto mensili possono essere indossate per un massimo di 30 giorni. Questo rappresenta quindi un grande vantaggio per i portatori abituali di lenti a contatto, poiché è possibile indossare un solo paio di lentine per un intero mese. La maggior parte delle lenti mensili deve essere rimossa prima di andare a dormire, ma alcuni modelli specifici possono essere utilizzati anche come lenti permanenti, ossia indossabili giorno e notte.

Le classiche lenti mensili ad uso giornaliero, offrono un miglior rapporto qualità-prezzo rispetto alle lenti a contatto giornaliere, ma hanno bisogno di essere disinfettate e conservate quotidianamente in pratici portalenti con soluzione per lenti a contatto.

Le lenti giornaliere rappresentano un'ottima scelta per chi ha gli occhi sensibili o soffre di particolari allergie. Il loro utilizzo riduce infatti il rischio di contrarre infezioni oculari, poiché sono pronte all’uso in pratici blister monouso e sterili.

Basterà semplicemente gettarle dopo l’utilizzo e non richiedono alcun prodotto aggiuntivo per la cura e manutenzione. Da questo punto di vista risultano meno impegnative rispetto alle lenti mensili, assicurando un certo risparmio di tempo. In termini di costo, se utilizzate quotidianamente, quelle usa e getta saranno sicuramente più costose rispetto alle lenti mensili.

Inoltre - fattore assolutamente da non trascurare considerando la spesa - molti portatori di lenti a contatto necessitano di due correzioni differenti fra occhio sinistro e occhio destro; di conseguenza, avendo necessità di acquistare una confezione per ciascuna diottria, i costi raddoppiano. Dall'altro lato, però, chi utilizza lenti usa e getta non deve sostenere i costi relativi ai prodotti per la cura delle lenti, come soluzioni e portalenti.

In conclusione, possiamo dire con certezza che sul mercato vi sono lenti a contatto adatte a tutte le necessità e che è sicuramente possibile acquistarle online e riceverle comodamente a casa propria, risparmiando tempo e denaro.