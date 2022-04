A Salussola torna la giornata dell'arte e del fare

In concomitanza delle tre giornate del 29 aprile, 30 aprile e 1 maggio 2022 dedicate alla celebrazione del Beato Pietro Levita, Santo Patrono del paese, verrà proposta l’edizione primaverile con l’esposizione di opere di artisti, di artigiani e di prodotti del territorio. Con il patrocinio del Comune di Salussola, in collaborazione con: Pro Loco, i Priori, Parrocchia di Santa Maria Assunta, Volontari per Salussola e Protezione Civile, l’evento si svolgerà lungo le vie e le piazze del borgo storico di Salussola, all’interno del Museo e nel parco del Castello e vi esporranno gli artisti di “Onde d’Arte” a cura di Daniele Albarello. L’evento durerà dalle 9 alle 18; nel contempo il Museo dell’Oro e della Pietra sito in Via Duca d’Aosta 7, rimarrà aperto al pubblico per visite guidate e per la presentazione dei laboratori artistici rivolti alle famiglie e ai bambini.

Inoltre, alle ore 14 il Castello di Salussola aprirà le porte ai visitatori, dando la possibilità, ai più piccoli, di prendere parte ai giochi antichi, all’interno del proprio parco. Seguirà, alle 16.30, la consegna del “Premio San Perulin”, in segno di riconoscenza da parte delle Associazioni, al quale farà da cornice il concerto tenuto dalla Banda locale. Ancora una volta Salussola intende accogliere turisti e visitatori e far conoscere il proprio territorio ricco di storia, bellezze artistiche e attività culturali. L’intensa giornata si chiuderà con una cena organizzata dalla Pro Loco.