Gara 1 di play out va al Teens: Ginnastica Torino domata 66-49 al Forum

Gara 1 della serie play out salvezza di C Gold va al Teens Basket Biella, che sabato sera ha sconfitto 66-49 Ginnastica Torino al Forum. Nonostante le zero vittorie stagionali, gli ospiti hanno confermato di avere grinta, qualità fisiche e tecniche, giocando un primo quarto praticamente perfetto. Il Teens ha cambiato marcia solo sul vantaggio Ginnastica 20-22: protagonisti del break decisivo Daniele Perino, incontenibile sotto i tabelloni e Kamal Ouro Bagna, con 10 punti in 8 minuti e 4/5 al tiro per il +10 all'intervallo lungo. Torino ha lottato anche nel terzo quarto, reagendo alle triple del 53-38 di Amoruso e Cena. Alla fine sono stati i senatori a fare la differenz‎a: capitan Maffeo con un rimbalzo offensivo e successivo canestro per il 57-44, Vercellino con la tripla del 61-46 che vale i titoli di coda.

Mercoledì alle 21.15 al pala Ballin di Torino una gara 2 che potrebbe valere la salvezza.

Tabellino