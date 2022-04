Il 77° anniversario della Liberazione a Donato Lace con il "No alla terza guerra Mondiale", foto Finatti

Circa un centinaio i presenti tra istituzioni e non solo che hanno preso parte alla cerimonia in occasione del 77° anniversario della Liberazione a Donato Lace organizzata dall' A.N.P.I. Valle Elvo e Serra.

Come ogni anno da quasi 60 anni, da quando esiste il cippo che ricorda il sacrificio di Martin e dei suoi compagni, anche oggi 25 aprile si è tornati in quel punto per ricordare la storia.

Oltre alle bandiere e ai gonfaloni presenti anche diversi struscioni per dire "No alla guerra, cessate il fuoco".