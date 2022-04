25 aprile, Pichetto: "Foriero di libertà e sviluppo economico"

"La condanna ad ogni forma di oppressione, in ogni tempo e luogo, e' il collante di un Paese democratico e repubblicano come l'Italia. E' questo il più grande tributo in nome dei padri e di tutte le madri che 77 anni fa combatteronoper la conquista della nostra libertà. Senza liberazione non ci sarebbe stato tutto quello che ha fatto grande questa Nazione : democrazia, giustizia sociale, pace e sviluppo economico. Valori che giorno dopo giorno vanno affermati, realizzati e difesi con determinazione". Lo dichiara il senatore di Forza Italia e Viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto.