Zubiena, pizze cotte nel forno storico di frazione Vermogno: risultato eccezionale

È stata un successo la prima prova culinaria del forno storico di frazione Vermogno, in via Debernardi a Zubiena, acceso oggi, domenica 24 aprile, dai volontari dell’associazione Vermogno Vive che si sono occupati in prima persona della sua restaurazione, a partire da gennaio.

Come prima cottura, dato che si tratta di un forno, non poteva non essere scelta la pizza e dall’associazione fanno sapere che il risultato è stato eccezionale, dimostrando dunque l’efficace operatività della struttura. A breve, informano, sarà resa pubblica la data dell’inaugurazione.