Tavigliano, molti comuni biellesi saranno presenti alla commemorazione del 25 aprile

La commemorazione del 25 aprile a Tavigliano inizierà alle ore 10 con il ritrovo presso la chiesa parrocchiale, luogo in cui sarà celebrata la Messa delle ore 10:30. In seguito, come di consueto, si procederà con il corteo verso il monumento ai Caduti e la deposizione di alloro dove, alle ore 11:45, ci sarà il saluto dell’amministrazione comunale e il discorso di un rappresentante provinciale ANPI.

Alla manifestazione parteciperanno, in via ufficiale, molti comuni del biellese e l’Unione montana Valle Cervo.