Vincenzo Galia porta a Biella la medaglia d'argento degli assoluti di pesistica

Eccezionale risultato per l’atleta biellese Vincenzo Galia, che alle finali dei Campionati italiani assoluti di pesistica della Federazione Italiana di Pesistica (FIPE), ha conquistato un’attesa medaglia d’argento nella categoria master. Centinaia di atleti junior, senior e master, di tutta Italia, hanno tentato di superare i loro limiti in uno sport antico, ma che è in netta crescita.



«Sempre più giovani si approcciano a questo sport meraviglioso - precisa Galia - forse anche grazie alle medaglie guadagnate dagli atleti azzurri nelle ultime Olimpiadi che hanno calamitato l’attenzione dei giovani sportivi».



Il Biellese, classe 78, alla sua seconda esperienza nella competizione nazionale, nonostante tre nulli su sei alzate complessive, si è piazzato al secondo posto nella classifica dei Campionati. Con 95 chili di strappo e 112 chili di slancio, ed un totale di 207 chili complessivi sollevati, ha così portato a Biella una medaglia d’argento e il titolo di vice campione italiano di categoria.



«Ho iniziato questo sport decisamente tardi, a 36 anni - ricorda -, ma mi sono appassionato a tal punto da dedicare agli allenamenti 3,4, a volte 5 sessioni a settimana. È dura, soprattutto perché più gli anni passano e più gli acciacchi si fanno sentire sempre più spesso. Ma non riesco a stare senza agonismo, senza un obbiettivo da raggiungere. Infatti il sogno è quello di partecipare ai Campionati europei. Ovviamente se il fisico regge».



L’atleta biellese ha gareggiato per la società “Alex Club” di Milano. E’ allenato dal coach nonché amico Massimiliano Bardini, «che ringrazio tanto - conclude Vincenzo Galia - per avermi aiutato a raggiungere l’importante obiettivo».