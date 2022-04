Bonprix TeamVolley chiude sul 3-1 in casa di ToPlay La Vanchiglia

L'importante è metterci del proprio, poi, se le dirette concorrenti per il primato in classifica perdono, beh, tanto di guadagnato. Ieri sera, sabato 23 aprile, le biancoblù di coach Fabrizio Preziosa hanno fatto il loro dovere vincendo 3-1 in casa di ToPlay La Vanchiglia e oltre ai tre punti in palio hanno riguadagnato la vetta del girone in solitaria, dal momento che il CUS Torino ha perso tra le mura amiche con lo stesso punteggio.

Al cospetto di una formazione reduce da cinque vittorie consecutive (che si giovava l'ultima chance per la salvezza diretta) e dopo aver perso la prima frazione di gara, il bonprix TeamVolley ha ricominciato ad esprimersi ai suoi livelli abituali, dimostrando equilibrio e opponendo alle avversarie il suo marchio di fabbrica, ovvero il muro-difesa. Nel momento in cui il sestetto biellese è riuscito a recuperare continuità di gioco e a migliorare il fondamentale della battuta, il match si è rimesso sui giusti binari.

«Dopo aver vinto il secondo set - ha sottolineato coach Fabrizio Preziosa alla fine della partita -, ci siamo sbloccati e abbiamo iniziato a giocare anche una bella pallavolo. Abbiamo vinto meritatamente e portato a casa l'intera posta in palio. Non siamo ancora al top della condizione ma siamo in netto miglioramento. Nel corso dell'ultima settimana abbiamo lavorato molto bene e le ragazze hanno dimostrato di essere in crescita, ho rivisto la squadra che siamo stati è che ha gettato le basi per questo importante piazzamento in classifica. Ho rivisto quello spirito di sacrificio e coesione che per noi è assolutamente fondamentale, perché è una delle nostre migliori armi».

«Come avevo detto la scorsa settimana - continua il coach biancoblù - poteva ancora succedere di tutto e di tutto è successo. Santena, ha vinto bene in casa del Cus Collegno, dimostrando una volta di più di essere un'ottima squadra, dopo un inizio di campionato un po' altalenante. Ieri sera non avevamo il destino nelle nostre mani, dovevamo aspettare i risultati degli altri campi, ora siamo nuovamente artefici delle nostre fortune, perché siamo matematicamente nei primi due posti della classifica. Manca solo una partita al termine della regular season, in casa contro Cusio, e giocheremo per ottenere una vittoria che vogliamo a tutti i costi. La posta in palio è ancora una volta il primato in classifica che si tradurrebbe in un grande vantaggio nella griglia playoff».

L'ultimo appuntamento con la regular season 2020/21 è fissato per sabato prossimo al palasport di Lessona, dove il bonprix TeamVolley affronterà Cusio Sud Ovest Sport (ore 20.30).

TOPLAY LA VANCHIGLIA - BONPRIX TEAMVOLLEY 1-3

Parziali: 25-20, 21-25, 13-25, 20-25

TeamVolley: Daffara, Gaito 10, Biasin 12, Loro Piana 1, Barbonaglia, Levis, Peruzzo 12, Zatta 11, Gualinetti 20, Biassoli 2, Cimma (L).

Allenatore: Fabrizio Preziosa. Assistente: Paolo Salussolia.