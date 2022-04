La magia delle emozioni a Candelo, laboratori e spettacolo teatrale per le famiglie

L’Amministrazione comunale di Candelo in collaborazione con il Centro per le famiglie del Consorzio I.R.I.S.- Il PATIO e il Servizio di Psicologia Scolastica organizzano in data Sabato 30.04.2022 alle ore 16 presso il Centro Culturale Le Rosminiane in via Matteotti 48 a Candelo, un evento rivolto a genitori e figli : dal titolo " LA MAGIA DELLE EMOZIONI".

Presenta l’assessore alle Politiche Sociali, Selena Minuzzo che così commenta: “Abbiamo pensato a questa iniziativa partendo dalla convinzione che un buon ascolto attivo da parte degli adulti genitori aiuti i bambini a crescere più sicuri di sé e fiduciosi nelle proprie potenzialità, l’ascolto delle emozioni consente una comprensione reciproca tra chi parla e chi ascolta; oggi più che mai, abbiamo bisogno di ascoltare le nostre emozioni per imparare ad ascoltare le emozioni dei figli; e mentre i genitori parteciperanno ad un laboratorio sul tema delle emozioni "un viaggio nell'ascolto dei figli ", i bambini potranno partecipare ad uno spettacolo teatrale “Un viaggio al centro della Magia” con il Mago e Illusionista Enrico Marando.

Il laboratorio, rivolto ai genitori della scuola primaria, si terrà presso la Sala Affreschi, mentre lo spettacolo di Magia avrà luogo presso il salone polivalente. Durante il laboratorio i genitori saranno accompagnati in un "tuffo" nel mondo delle emozioni, per individuare possibili strategie per la gestione delle complesse emozioni dei loro figli. Per partecipare al laboratorio occorre iscriversi compilando il modulo on-line all’indirizzo: https://forms.gle/iLqVedkytsSh3Wdv6 entro il 28 aprile 2022.

Per qualsiasi informazione IL PATIO: 3357920454 (anche WhatsApp) oppure email a patio@consorzioiris.net