Viverone: Incidente tra auto e bici, ciclista in ospedale

Non è nota al momento l'esatta dinamica dello scontro tra auto e bici avvenuto poco dopo le 20 sulla strada tra Viverone e Piverone. Dalle prime testimonianze sembrerebbe che il ciclista coinvolto sia stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del sinistro e l'accertamento delle responsabilità.