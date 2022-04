Vigliano, ciclista urta portiera aperta dell’auto e si ferisce al volto

Sarebbe di circa 40 giorni la prognosi del ciclista di 48 anni rimasto coinvolto nell’incidente stradale, avvenuto nella prima serata di ieri, 23 aprile, a Vigliano Biellese.

L’esatta dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine ma, secondo le prime ricostruzioni, il biker avrebbe urtato la portiera aperta di un’auto per cause ancora da accertare. Indenne, invece, l’automobilista di 33 anni che ha assistito alla scena.

A causa dell’impatto, l’uomo in sella alla bici è rovinato a terra e si sarebbe procurato alcune fratture alle ossa facciali. In seguito, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi e delle testimonianze.