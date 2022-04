Ancora incidenti stradali nel Biellese. Il sinistro autonomo è avvenuto ieri mattina, 23 aprile, a Masserano per cause ancora da accertare: a rimanere lievemente feriti due giovani, assistiti dal personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale per le cure del caso. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale per la raccolta dei rilievi.