Non è ancora stata chiarita la dinamica dell’investimento pedonale avvenuto ieri mattina, 23 aprile, nel comune di Vigliano Biellese. Stando alle informazioni raccolte, sembra che sia rimasto coinvolto un anziano, poi trasportato in Pronto Soccorso dagli operatori sanitari del 118 in codice verde. Sul posto gli agenti della Polizia locale per la raccolta dei rilievi che determineranno la dinamica esatta dell’accaduto.