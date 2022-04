26° Giro della Provincia di Biella. Taglia il traguardo Bastien Tronchon, FOTO e VIDEO

E' stato Bastien Tronchon, 20 anni francese di Chambery, a tagliare il traguardo oggi 24 aprile a Biella del 26° Giro della Provincia di Biella - 80° trofeo Torino-Biella (Leggi qui).

Il corridore del team Ag2r Citoren U23 ha preceduto Francesco Busatto della General Store, terzo si è invece piazzato Federico Guzzo della Zalf Fior.

Iniziata sotto un tiepido sole, la corsa è proseguita con la pioggia per terminare di nuovo all'asciutto ma non senza qualche intoppo. Dopo i primi dopo 2 chilometri un concorrente è infatti caduto e portato via in ambulanza.