Chirurgia oncologica, specialisti da tutta Italia e relatori internazionali al corso formativo ASL BI

“La neoplasia del retto: update diagnostico terapeutico”. Questo il tema del corso residenziale di chirurgia oncologica che si è recentemente svolto all'Ospedale di Biella. L’appuntamento rientrava nell'iter formativo in chirurgia colorettale annualmente promosso dalla Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale (SICCR) ed è stato organizzato in collaborazione tra l’ASL di Biella e il Colorectal Disease Center (gruppo chirurgico specialistico guidato da Mario Trompetto).

«Già da alcuni anni la Struttura Complessa di Chirurgia Generale che dirigo intrattiene un’utile e fattiva collaborazione con il dottor Trompetto e la sua “squadra” – commenta Roberto Polastri, Direttore Chirurgia Generale e Dipartimento di Oncologia ASLBI - Questi incontri di formazione specialistica di rilevanza internazionale sono un utile tassello per rinsaldare ulteriormente i rapporti fra le nostre due realtà chirurgiche locali». Aggiunge Polastri: «Si tratta di una partnership iniziata nel 2019 con l’organizzazione a Biella del Congresso Nazionale di Chirurgia Colorettale, evento che ha riscosso notevoli consensi in ambito chirurgico nazionale e internazionale e che è poi proseguito con la discussione settimanale di numerosi casi di interesse oncologico all’interno del nostro GIC (Gruppo Interdisciplinare Cure) aziendale di Biella».

Gli incontri del corso “La neoplasia del retto: update diagnostico terapeutico” hanno proposto nella giornata inaugurale lezioni frontali, dibattiti e confronti tra esperti di fama mondiale, alcuni dei quali collegati online. Tra di loro il professor Steven Wexner, direttore della Chirurgia Colorettale della Cleveland Clinic di Miami, Paris Tekkis dell'Imperial College di Londra e Rodrigo Perez dell'Istituto Oncologico di San Paolo in Brasile.

La seconda giornata di lavori invece è stata dedicata alla “live surgery”, con interventi chirurgici in diretta dalla sale operatorie dell’Ospedale, durante la quale l’équipe biellese ha eseguito un’operazione particolarmente complessa di resezione del retto per neoplasia per via totalmente mininvasiva laparoscopica.

Al corso a numero chiuso hanno partecipato in aula 35 chirurghi e altrettanti in collegamento virtuale da vari centri italiani.

«L’iniziativa è stata promossa e patrocinata dalla Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale – sottolinea Roberto Perinotti, responsabile della Struttura Semplice di Chirurgia Colo-Rettale e Proctologica ASLBI e past president della SICCR stessa – Ciò testimonia ulteriormente come la Chirurgia biellese abbia ormai da tempo ricavato uno spazio di spicco all’interno della comunità chirurgia nazionale».

A ulteriore conferma di questo, il fatto che nell’organigramma nazionale della Società sia entrato anche Mauro Pozzo (chirurgo in forza alla Chirurgia ASLBI) in qualità di consigliere.

Ulteriori incontri su temi di chirurgia addominale oncologica e funzionale presso l’Ospedale di Biella sono già in calendario.