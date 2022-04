77° Anniversario della Liberazione a Biella all'insegna della tradizione, FOTO e VIDEO

Oggi, domenica 24 aprile, e non il 25 come nel resto d’Italia, si è commemorato a Biella il 77° anniversario della Liberazione.

Fu infatti il 24 aprile 1945 che le truppe di occupazione lasciarono la città dando inizio a una festa che culminò il giorno successivo in piazza Martiri.

Quest'anno, pur nel rispetto delle attuali misure ancora in vigore per l'emergenza sanitaria, diversamente dall'anno passato in cui la cerimonia si era svolta senza la presenza del pubblico, si è svolta nel solco della tradizione: alle 10 l'onore ai Caduti presso il monumento dei giardini Zumaglini alla presenza delle autorità, dei cittadini, dell’ANPI, delle associazioni dei combattenti e d’arma per la deposizione corona d’alloro, quindi è seguita la deposizione della corona sotto i portici di palazzo Oropa, alla lapide della Liberazione presso il Palazzo Comunale.

A rendere più solenne la cerimonia è stata la musica della Banda Verdi della Città di Biella.

Presenti anche il partigiano Gianni di 93 anni e Efrem Galliera di 96.