25 aprile a Valdengo, pensieri ai Caduti e alla guerra in Ucraina

Commemorazione del 25 aprile a Valdengo alla presenza del vice sindaco Sergio Gronda, con l'amministrazione comunale, il parroco don Luigi Bellotti, il Gruppo Alpini, la Filarmonica, i rappresentanti delle associazioni del paese e i cittadini.

“Dopo due anni di restrizioni per la pandemia, la comunità torna a riunirsi intorno al monumento ai caduti in memoria del 25 aprile, oggi ancor più sentito e vicino a noi, con il pensiero rivolto alla guerra in Ucraina dove altri uomini, seppur in un contesto storico differente, stanno vivendo la resistenza alla Federazione Russa per la libertà del proprio Paese – spiegano dal Comune - Così come gli italiani scelsero all'epoca di resistere al nazifascismo. Un ricordo a coloro che dopo il 25 aprile 1945 continuano a sostenere la libertà e la democrazia e un invito a ritrovarci ancora per proteggere e tramandare la Storia e la Memoria”.