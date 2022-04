A Pray arriva il semaforo intelligente, scatta il rosso se si superano i limiti di velocità

A Pray sono in corso di ultimazione i lavori di messa in sicurezza del tratto di via Sella, all'altezza della scuola media e della nuova scuola materna.

“L'amministrazione con il supporto dell'intero consiglio comunale, che ringraziamo per la fattiva collaborazione, ha fatto installare un moderno impianto semaforico in grado di rilevare la velocità dei veicoli in transito e predisporre il rosso in caso di superamento dei limiti di velocità – spiega il sindaco Gian Matteo Passuello - Contestualmente si è provveduto ad installare una sbarra automatica per limitare l'accesso ai veicoli nel cortile della nuova scuola materna e nelle pertinenze della proprietà dell' Unione Montana del Biellese Orientale, oggi utilizzata dai Carabinieri Forestali e dai Volontari AIB. Nelle scorse settimane si è provveduto inoltre di allargare l'accesso ai veicoli nel cortile del centro commerciale dove sarà inoltre presso rimossa la piccola aiuola spartitraffico causa di numerosi piccoli incidenti per le vetture in fase di parcheggio o in transito. L'attivazione dei semafori avverrà la prossima settimana con la rimozione delle opere di cantiere e la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale”.