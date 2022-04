Grazie ragazzi, Biella è...salva!!!! Sarà ancora A2 anche nella prossima stagione

E così senza nemmeno ricorrere alla roulette dei play out Biella al culmine di una stagione in perenne crescita si porta a casa una meritatissima salvezza conquistata a Roma contro l’Eurobasket il secondo successo esterno di questa fase a orologio. Una vittoria della società, dell’allenatore e della squadra, mai come quest’anno il gruppo è cresciuto in modo esponenziale; un gruppo di giovani di belle speranze con qualche innesto deciso e fortunato ha tagliato un traguardo che era impensato.

Eppure anche durante la fase iniziale quando pochi scommettevano sulla squadra le potenzialità si intravedevano. Il complimento più grande deve andare alla società che ha attuato una rivoluzione estiva chiamando un coach maestro e con la lungimiranza del Gm è stata assemblato un team nuovo ma coeso. Due americani che hanno fatto la differenza, una chioccia di peso nello spogliatoio e tanti giovani che hanno preso a macinare gioco e personalitàLa partita di questa sera è emblematica, Biella parte male va sotto nel punteggio ma non perde la testa con pazienza ricuce lo strappo e arriva a un’incollatura alla prima sirena, nel secondo quarto mette decisamente il naso avanti Hasbrouck questa sera è immarcabile, mentre Roma fa fatica e sbaglia molti tiri.

Alla ripresa delle ostilità Biella controlla e il terzo quarto è un inno alla marcatura. Negli ultimi minuti Schina, Carroll e Hill arrivano fino a un canestro di differenza da Biella, ma poi ci pensa lui Hasbrouck a chiuderla mentre i tiri liberi di Pollone, e chi se non a lui, a sigillare la serata per un successo che ha un sapore speciale

Atlante Eurobasket Roma-Edilnol Pallacanestro Biella 74-83

Parziali: 20-18, 37-48, 54-65

Atlante Eurobasket Roma: Pavone, Sardo, Quarta 2, Hill 16, Viglianisi 7, Baldasso 6, Schina 13, Carroll 19, Pepe 11. All.: Pilot

Edilnol Pallacanestro Biella: Soviero, Hasbrouck 26, Pollone 7, Davis 21, Morgillo 9, Bianchi 5, Bertetti 13, Porfilio 2, Vincini, Infante. All.: Zanchi