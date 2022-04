Cristian Chivu è a Biella, Corradino: “Un altro fuoriclasse in città”

Il tre volte campione d’Italia, nonché uno degli eroi dello storico Triplete del 2010 con la maglia dell’Inter, è arrivato a Biella. C’è grande entusiasmo attorno a Cristian Chivu, arrivato nel capoluogo per la sfida interna con il Torino nel campionato Primavera. L’ex campione nerazzurro è l’attuale tecnico della formazione Primavera nerazzurra.

Ad accoglierlo in città il primo cittadino Claudio Corradino, insieme all'assessore allo Sport Giacomo Moscarola: “Un altro fuoriclasse è arrivato in città. Sono insieme al vice Moscarola e a Cristian Chivu, campione dell’Inter, squadra con cui ha giocato per sette stagioni, vincendo tutto quello che c’era da vincere. Ora Chivu è l’allenatore della Primavera nerazzurra che oggi, alle 13 allo stadio Pozzo La Marmora, sfiderà il Torino nella quart’ultima partita della regular season. Se amate il bel calcio, questa è un’occasione da non perdere”.