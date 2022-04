Biella Jazz Club, martedì 26 aprile: Gibellini Zegna Quartet

Un gradito ritorno quello di martedì 26 aprile, alle ore 21,30, sul palco di Palazzo Ferrero per la cinquantacinquesima stagione concertistica del Biella Jazz Club, il grande chitarrista Sandro Gibellini con l'altrettanto importante pianista Riccardo Zegna accompagnati da Riccardo Ruggieri alla batteria e Alessandro Maiorino al contrabbasso.

Gibellini, tra i più importanti chitarristi italiani, lega la sua attività ad un'altrettanta importante orchestra italiana, quella della Rai di Milano, della quale fa parte dal 1984 al 1999 quando è stata definitivamente chiusa per far spazio all'unica realtà della Rai di Roma. Della "mitica" orchestra milanese facevano parte i più grandi jazzisti italiani riconosciuti a livello internazionale come Tullio De Piscopo, Alfredo Golino, Emilio Soana, Gianluigi Trovesi, Sergio Fanni e ovviamente Gibellini.

Di quella orchestra tutti i componenti si sono esibiti al Jazz Club Biellese fin dagli albori del sodalizio. Anche il pianista piemontese, Riccardo Zegna, si è esibito spesso al Jazz Club negli anni, ricordiamo il concerto con il trombettista americano Jimmy Owens e il batterista Tullio De Piscopo nel 1984.