Da Noi di Centro la proposta: “A Biella lista centrista per il Comune, confrontiamoci”

Una lista centrista a Biella per le prossime elezioni. La proposta arriva dal presidente provinciale di Noi di Centro Enrico Frandino ed è rivolta alle forze “che si riconoscono nei valori del centro democratico e riformista: uniamo le forze per costituire una lista di ispirazione centrista per il comune di Biella - sottolinea - Dobbiamo fondere i nostri ideali per una scelta riformista e centrista per il bene del territorio e della città per creare un progetto vero per il bene dei cittadini. Progetto, che, abbia a cuore la loro necessità di essere protagonisti nella vita di ogni realtà sociale ed economica. Fatti e non parole, di cui la gente non sa che farsene, in un momento difficile per la nostra economia, dobbiamo creare un'azione che rilanci il nostro Biellese, in particolare per essere attrattivi con idee e progettualità, convergendo su obiettivi che diano una risposta al bisogno di infrastrutture e servizi. Questo deve essere al centro di un ideale che parli direttamente alla gente così lontana dalla vita istituzionale. Noi di centro Biella è disposta ad incontrare le altre forze centriste per confrontarsi e dialogare insieme”.