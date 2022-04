Biella, fiaccole per la pace e per commemorare le vittime dei regimi totalitari

Pace e libertà saranno i valori simbolici alla base della fiaccolata ANPI di domani, domenica 24 aprile, in partenza da Villa Scheider alle ore 20:30.

Il percorso attraverserà Via Gramsci – Via Italia – Via Battistero – Piazza Duomo - Via Amendola – Via Pietro Micca – Piazza Martiri della Libertà – Piazza - Primo Maggio - Via Italia – Piazza San Giovanni Bosco – San Cassiano.



Il corteo sosterà in vari punti del tragitto, al fine di dedicare un momento di ricordo alle vittime del nazifascismo e fare delle letture sulla Resistenza e la pace.