Cossato in lutto per la morte di Luca Chioetto, mancato all’affetto dei suoi cari dopo una breve malattia. Aveva solo 55 anni. Sposato, con un figlio, era molto conosciuto nel Cossatese: per anni, aveva svolto la professione di carpentiere.

Il Santo Rosario sarà recitato domani, alle 17.30, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati all’Impresa Funebre Minero, alle 15 di lunedì 25 aprile.