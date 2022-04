Biella, cavo si sgancia da palo della luce: disagi alla viabilità

Per circa due ore gli agenti della Polizia locale di Biella hanno gestito la viabilità per un cavo che si era sganciato da un palo della luce. I disagi si sono registrati questa mattina, 23 aprile, nella zona di via Juvarra, in prossimità della via Santuario d’Oropa. Il traffico ha subito rallentamenti fino alla completa messa in sicurezza del palo interessato.