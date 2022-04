A Postua cerimonia di posa di due "Pietre d'inciampo" con allievi di Pray ed ex studenti di Portula (foto di repertorio)

Il comune di Postua, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Pray, invita la popolazione alla cerimonia per la posa di due “Pietre d’inciampo “ in ricordo di due compaesani deportati a Mauthausen.

Interverranno gli ex alunni della primaria di Portula, che hanno effettuato la ricerca storica e i ragazzi del corso musicale. Il ritrovo è previsto oggi, sabato 23 aprile, alle 15, presso il Monumento dei Caduti Partigiani.