Gita di primavera in Franciacorta con la Pro Loco di Valdengo

La Pro Loco di Valdengo, in collaborazione con l’Agenzia Viaggio “Astro Alpino”, organizza per sabato 21 maggio la gita di primavera tra le colline della Franciacorta. Una giornata all’insegna della cultura e dell’enogastronomia: la mattina visita alle Torbiere del Sebino e del Monastero di San Pietro in Lamosa.

Pranzo presso la tenuta “La Fiorita” con possibilità di acquistare dell’ottimo vino. Ritrovo a Valdengo (piazza del municipio) alle ore 6:45. Obbligo di GREEN PASS RAFFORZATO e mascherina FFP2. Per maggiori informazioni contattare: Renzo Sola (338/6561079) o Alessia Cigana (342/6378382).