Grande interesse a Viverone per i laboratori di Pasqua

Sono stati un buon successo i laboratori di Pasqua a Viverone. Giovedì 14 aprile i bambini hanno partecipato ad un laboratorio di lettura con protagonista il libro "Il mistero delle uova di Pasqua" ed hanno poi realizzato dei simpatici coniglietti pieni di cioccolatini. Martedì 19 hanno installato la casetta sostenibile dell’ape gentile Polly.

Si tratta di un progetto per la salvaguardia delle api selvatiche, il cui habitat è minacciato: con la generale diminuzione di biodiversità hanno sempre più difficoltà a trovare fonti di cibo sufficientemente varie, e spesso non riescono a trovare luoghi di nidificazione adeguati. Il nido è pensato per le Osmie, api solitarie che sono alla continua ricerca di polline: non creano colonie, non producono miele e ogni femmina depone le proprie uova. Aiutarle significa creare un valore tangibile per le api e per l'intera collettività. In seguito, sono stati piantati succulenti fiori per le Osmie.