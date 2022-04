Polizia Locale: a Biella 7 nuovi assunti

Biella ha 7 nuovi agenti. La graduatoria dei neo assunti è stata pubblicata proprio in questi giorni. Prima della loro entrata in servizio bisognerà però attendere ancora qualche mese, spiega l'assessore alla Polizia Locale Giacomo Moscarola: "Prima di poter essere messi su strada devono fare un corso. Immagino che possano essere operativi a tutti gli effetti prima della fine dell'anno".

Il concorso per trovare personale da inserire al comando di Polizia Locale a Palazzo Pella era stato indetto dal Comune di Biella nei mesi scorsi, e riguardava anche il Comune di Cerrione, anche in questo caso per l'assunzione di un agente.

Nel dettaglio, gli assunti saranno inquadrati come categoria C, posizione economica C1 (ricordiamo tre posti riservati ai volontari delle Forze Armate), di cui appunto 7 destinati al Comune di Biella e 1 al Comune di Cerrione.

L'ultimo concorso a Biella era stato fatto tra il 2020 e il 2021.