Le giornate della solidarietà sono a Occhieppo Inferiore, il grazie ai volontari

Le giornate della solidarietà sono di scena a Occhieppo Inferiore. L’iniziativa del Comune dal forte valore sociale è stata realizzata in collaborazione con l’ente Unione Montana, insieme alle associazioni: consiste nella vendita di pomodori in scatola bio a favore della ricerca sui tumori infantili (portata avanti dalla Fondazione Umberto Veronesi) e nella raccolta di generi alimentari a lunga conservazione per i profughi presenti nella Valle Elvo. Saranno presenti i volontari.

“Grazie ai consiglieri comunali Cristina Casali e Antonio Miceli per aver organizzato le giornate della solidarietà e tutte le associazioni in calce al manifesto, come Con-tatto e il gruppo Alpini di Occhieppo Inferiore – sottolinea la sindaca Monica Mosca - Ho pensato di attivare in Valle Elvo la raccolta cibo dato che, grazie a Fra Galdino, già presente sul territorio, e l’associazione Con-tatto, i nostri volontari sono già impegnati nella consegna cibo presso le case il martedì”.