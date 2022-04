Emergenza Ucraina, nel Biellese sono 542 profughi, 92 gli studenti

Sono 9.653 i profughi ucraini accolti attualmente in Piemonte, fotografia di una situazione dinamica che vede affiancarsi al flusso di persone in arrivo sul territorio regionale quelle che, dopo un momento di prima accoglienza, proseguono dal Piemonte verso altre destinazioni. Di questi 8.523 sono ospitati presso la rete di accoglienza spontanea familiare o di conoscenti o delle realtà sociali del territorio, 471 nelle strutture individuate dalla Protezione Civile regionale, 659 nei CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) e attraverso il SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) sotto il coordinamento delle Prefetture.

A livello territoriale, la quota principale di rifugiati risulta ad oggi in provincia di Novara. In particolare, nel Novarese risultano attualmente ospitate 2.914 persone. Altre 2.028 risultano invece nel territorio del Torinese. Nel Verbano Cusio Ossola le persone presenti risultano 1.075, nel Cuneese 908, in provincia di Alessandria 1.062, nella provincia di Biella 542 (il 5%), nel Vercellese 795 e in provincia di Asti 329.

Per quanto riguarda le famiglie piemontesi che hanno manifestato attraverso i canali della Regione Piemonte la disponibilità ad ospitare i profughi ucraini, sono 4.877 in totale (a livello territoriale 3.234 sono nel Torinese, 452 nel Cuneese, 346 nell’Alessandrino, 242 nell’Astigiano, 193 nel Biellese, 162 nel Novarese, 135 nel Vercellese e 113 nel Verbano Cusio Ossola).

Sul fronte sanitario sono stati registrati 3.874 tamponi Covid e sono 1.621 i rifugiati che hanno ricevuto il vaccino. Nel dettaglio, a Biella lo hanno ricevuto in 29, a Torino 584, Novara 273, Vco 245, ad Alessandria 208, 110 a Vercelli, 41 ad Asti.

Per quanto riguarda l'inserimento scolastico, a Biella sono 92 gli studenti accolti in 46 scuole. In totale 1.473 in Piemonte, 137 ad Alessandria, 33 ad Asti, 166 a Cuneo, 308 a Novara, 448 a Torino, 186 nel Vco e 103 a Vercelli.