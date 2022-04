Andorno, la biblioteca delle scuole aperta a tutti

La Biblioteca Scolastica è una risorsa per tutto il territorio della Valle Cervo ed arricchisce l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo.

La sede si trova nell’edificio che ospita la Direzione Scolastica e la Scuola Secondaria di Andorno Micca. Le sezioni (ordinaria, ragazzi) sono ‘a scaffale aperto’, ad accesso diretto da parte del pubblico. Dall’anno scolastico 2019-2020 la biblioteca aderisce al Polo Bibliotecario Biellese (BiblioBi) con cui collabora per la realizzazione di progetti di promozione alla lettura. Il prestito dei libri è rivolto a tutti ed è gratuito. Per aver in prestito il materiale bisogna iscriversi alla biblioteca. L’iscrizione è gratuita e da’ accesso a tutte le biblioteche aderenti al Polo.

Gli allievi di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo possono visitare la biblioteca e prendere in prestito i libri con la malleveria dei loro genitori. Per i maggiori di 14 anni l’iscrizione è possibile presentando un documento di identità, per i minori di 14 anni serve l’autorizzazione di uno dei genitori e la compilazione degli appositi moduli. I locali sono accessibili anche ai disabili direttamente dall’esterno della scuola.

La biblioteca scolastica promuove l’uso dei libri e delle altre fonti informative, dalla narrativa alla divulgazione, dalle fonti a stampa a quelle elettroniche, sia disponibili in loco sia on demand. Tali materiali completano e arricchiscono i libri di testo, nonché le metodologie e gli strumenti didattici. La biblioteca sostiene tutti gli studenti nell’acquisizione e nella messa in pratica del proprio senso critico e dell’uso dell’informazione, indipendentemente dalla forma, formato o mezzo. Fornisce l’accesso a risorse locali, regionali, nazionali e globali che mettano in contatto chi apprende con idee ed opinioni diverse. Organizza attività che sviluppino coscienza e sensibilità culturali e sociali.

Ecco gli orari: dal lunedì al venerdì. Lunedì 10 alle 12, martedì dalle 9 alle 11, mercoledì dalle 10 alle 12, giovedì dalle 9 alle 11, venerdì dalle 10 alle 12.