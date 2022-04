Atlante Eurobasket Roma-Edilnol Biella, il prepartita

Terza gara di fase ‘ad orologio’ per Edilnol Pallacanestro Biella che domani sera sarà in scena al Palazzetto dello Sport di Guidonia contro l’Atlante Eurobasket Roma.

Per i ragazzi di coach Andrea Zanchi può essere l’occasione giusta per chiudere i conti in ottica salvezza: ricordiamo che in caso di successo dei rossoblù la permanenza in Serie A2 sarebbe matematica.