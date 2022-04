L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 22 al 29 aprile 2022

ARIETE: Se per natura appartenete alla stirpe dei più aggressivi ed impulsivi tenete conto dei vostri limiti prima di lanciarvi in imprese dall’esisto incerto, commettere imprudenze, parlare irriflessivamente, accettare una assurda proposta o offendere terzi e poi preparatevi a delle stranezze, baci e baruffe, soddisfazioni ma anche tormentoni. Il periodo è delicato e una mossa sbagliata potrebbe costare caruccia. Il 25 aprile organizzate un ritrovo mangereccio.

TORO: Le stelle brilleranno su giornate frenetiche nel corso delle quali avrete un fracco di cosine da sbrigare: attenti però a non stancarvi eccessivamente e a non mettere troppa carne al fuoco. Un accadimento vi lascerà perplessi mentre per grazia divina scamperete un guaio. Non da escludere un fuori porta, una cenetta o una festa a cui aderire mentre un leggero malessere andrà accreditato allo stress o ad una errata alimentazione quindi mangiate sano e masticate piano.

GEMELLI: Sensibili, emotivi e nervosetti tenderete a prendervela per un nonnulla commutando un sassolino in un macigno anche se sarebbe opportuno acquartierare l’aria accigliata e godere appieno i bei momenti che la settimana serberà. Qualche nativo starà in apprensione per un essere caro, altri esulteranno per un episodio coinvolgente ma per quasi tutti i giorni scorreranno velocemente lasciando esiguo spazio alla noia. Fare delle camminate gioverà alla circolazione.

CANCRO: Le peripezie esorbitano ma, grazie alla spintarella di un Marte benevolo, si aprirà presto un processo di rigenerazione atto a rendervi più sicuri e temerari! Se qualcuno assilla optate per un provvedimento: la libertà non ha prezzo e tante somatizzazioni derivano proprio dall’ansia e dalla tensione. Fattibili dei voltafaccia da femmine, uomini astiosi e l’obbligo di lottare fermamente per una faccenda che sta a cuore. Nel week end taluni si sposteranno altri staranno a casa a pisolare.

LEONE: Non permettete a chicchessia di cucirvi la bocca: se avete agito in un certo modo è per salvaguardare la vostra tranquillità… Vetuste questioni familiari, operative o materiali rifaranno capolino sciupando l’incanto di qualche dì ma nel fine settimana vi riprenderete anche se una bella notizia si alternerà ad un comunicato esiguamente confortante. Per scaricare la tensione nel weekend regalatevi una mini vacanza o partecipate ad una manifestazione.

VERGINE: Studiate minuziosamente la mossa degli avversari prima di muovervi nella direzione prescelta visto che l’incognita bussa alla porta e le cantonate ordiscono in sordina… Rivalutate e rinsaldate inoltre un’amicizia di vecchia data in quanto perderla definitivamente sarebbe un peccato! In prossimità del 25 aprile buttate alle ortiche le angustie a favore di una salubre spensieratezza, viaggetti o diletti.… I giochetti di seduzione alletteranno single, vedovi o separati.

BILANCIA: Se vi lasciate alle spalle rapporti interpersonali complicati non fate di tutta l’erba un fascio visto che nuovi orizzonti si stagliano sulle scene dell’avvenire e cullarvi sull’amaca dello scetticismo precluderebbe l’accesso ad una felicità lungamente ambita malgrado subentrino uno spizzico di astrusità in famiglia, una lieve indisposizione e rischio, se non usate accortezza, di beccare una contravvenzione. Sabato, domenica e lunedì ottimali per evadere dalla routine.

SCORPIONE: Di picchiatelli il mondo abbonda e ve ne accorgerete presto quando trattando con personaggi ricoprenti tali prerogative rimarrete di marmellata ma fate spallucce e fregatevene altamente in quanto, in mezzo a tanta marmaglia, c’è chi vi stima e capisce nell’equa dimensione. Questo è il momento giusto per far pulizia sia in casa che nelle persone tenendovi strette soltanto quelle di risaputa sincerità ed affidabilità. Buffi comunicati e auguri da porgere con un omaggio.

SAGITTARIO: Ma che fase spossante state attraversando! Le stelline sono talmente dispettose dal porvi dinanzi a problematiche richiedenti fermezza e determinazione L’arcana sorte sembra dilettarsi a sparpagliare la via di imbarazzi ma non disperate: nulla dura in eterno, neppure quei foschi pensieri che attanagliano la mente! Difficoltà nel comprendere il gesto di un personaggio emblematico o nell’assimilare un dispiacere o un evento inaspettato. Domenica festaiola.

CAPRICORNO: Esatti presentimenti porteranno sulla strada di una verità amara ma essenziale per togliere i salsicciotti dagli occhietti, far valere eque ragioni, diventare più menefreghisti. Nel complesso comunque la settimana non sarà malvagia visto che un piccolo progetto andrà in porto! Gli amanti del Lotto giochino numeri ritardatari, sognati, inventati o ricavati dalla data di nascita di antenati. Visita gradita e week end soddisfacente. Propensione a mal di stomaco od allergie.

ACQUARIO: Un complesso scenario astrale, compreso l’ultimo quarto di Luna che il 23 aprile si forma nella vostra costellazione, vi pone in una condizione di attesa compreso un dubbio che, assalendo all’improvviso, rende arduo compiere scelte di immane portata… Solo dal prossimo mese le idee si schiariranno consentendo di uscire da melmose acque e pensare all’avvenire! Una gitarella ai monti o in località acquatiche vi ritemprerà. New da un Ariete, Capricorno o Pesci.

PESCI: Imparate a collaborare con un fato birichino ma avente le carte in regola per diventare un compagno benaccetto: non temente quindi di prendere iniziative, non chiudetevi in simbolici gusci, non date unicamente colpa alla sfiga se talune faccende hanno impensierito, aumentate l’autostima e state sereni…Sarete altresì abbastanza soddisfatti di un lavoretto, un guadagno o soggetto! Domenica e lunedì da passare fuori casa e risoluzione di un problema.

Ogni sogno è una stella da custodire gelosamente nel cuore…

Per temi natali, previsioni, analisi karmica, rapporti di coppia, e per qualsiasi consulto astrologico, rivolgetevi a: Corinne astrologia, corso Europa 25 (12084 - Mondovì). Telefono 0174-551175; mail corinne.v@libero.it.