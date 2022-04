Al Relais Santo Stefano si degustano i vini della Valpolicella con FISAR Biella

La Delegazione FISAR di Biella torna in scena con nuove degustazioni in programma, organizzate all’interno della bellissima location del Relais Santo Stefano.

Quella di venerdì 29 aprile, sarà una serata dedicata all’assaggio di 4 vini veneti, originari della Valpolicella, presentati dal docente FISAR Maurizio Mazzucchetti.

I vini presentati saranno un Rosso Veronese Igt "il Distratto" 2017 - "FORNASER", un Valpolicella Ripasso DOC Superiore "Ripassa" 2017 - "ZENATO", un Amarone Della Valpolicella Docg "Cavolo" 2016 - "BRIGALDARA" e Recioto Della Valpolicella Classico "Giovanni Allegrini"2016 - "ALLEGRINI".

La degustazione sarà accompagnata da quattro piatti della tradizione veneta.

Il costo è di € 35 per i soci FISAR e di € 40 per i non soci.

L’evento avrà inizio alle ore 20:00. Relais Santo Stefano si trova in via Giuseppe Garibaldi 5 a Sandigliano (BI).

Per informazioni e prenotazioni: Cell. 333 6337596

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/289840660012187/?ref=newsfeed