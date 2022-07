Attenzione ai fallimenti degli operatori di energia

Sono sempre più in aumento in queste settimane le segnalazioni allo sportello di Biella Corso Risorgimento all' Associazione Consumatori di consumatori che lamentano di ricevere bollette di luce e gas da un operatore diverso rispetto a quello con il quale avevano stipulato il contratto e non riescono a capire il perché. In molti casi, ciò può dipendere dal fallimento dell’operatore di energia, che, quindi, non è più in grado di erogare il servizio di fornitura luce e gas ai propri clienti.

Cosa succede ai clienti se l’operatore di energia fallisce? In questi casi, per evitare che il consumatore si ritrovi all’improvviso senza luce e gas, viene attivata automaticamente una speciale procedura che comporta l’attivazione del servizio di fornitura con un altro operatore. In queste situazioni e soprattutto per il gas, c’è però il rischio che il nuovo operatore non applichi tariffe particolarmente convenienti. Ecco perché è opportuno mettersi subito alla ricerca di un nuovo fornitore valutando bene le varie offerte.