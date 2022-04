Tentata evasione a Biella: il Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria elogia la professionalità dei poliziotti

E' accaduto nella mattinata del 21 aprile presso il Carcere di Biella; protagonista del tentativo di evasione un detenuto lavorante di nazionalità marocchina.

Impiegato nello smistamento della raccolta differenziata nella c.d. area esterna posta all’interno della cinta muraria, il detenuto approfittando dell’uscita di un furgone dell’impresa di mantenimento, che aveva da poco scaricato le derrate alimentari alla Cucina detenuti, si è infilato nella parte posteriore del mezzo. Provvidenziale l’intervento dell’Addetto alla Sala Operativa e centralino che ha visto il detenuto saltare all’interno del furgone e ha dato subito l’allarme al Preposto esterno. Quest’ultimo si accingeva a fermare il furgone dell’impresa di mantenimento poco prima che uscisse dalla porta carraia e facendogli aprire il furgone, ha visto il detenuto che cercava di nascondersi dietro i carrelli. Il preposto ha subito fatto scendere il detenuto riaccompagnandolo all’interno, nonostante le resistenze da questi poste in essere, tanto da rendersi necessario l’ausilio dei rinforzi. Nei confronti del detenuto si è applicata la misura dell’arresto in flagranza di reato per tentata evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

Nonostante la carenza del personale, il carico di lavoro insostenibile, l’esponenziale stress piscofisico che vivono i poliziotti penitenziari, il reparto di Biella si distingue nuovamente per zelo, tenacia e professionalità. Il Si.N.A.P.Pe elogia la professionalità di tutti i poliziotti che hanno operato con grande Spirito collaborativo sottolinea la centralità del ruolo svolto dall’addetto alla Sala Regia e Centralino. Premesso ciò, il Si. N. A. P. Pe chiede il riconoscimento della Lode Ministeriale da parte dell'Amministrazione penitenziaria per il personale intervenuto. Anche per queste ragioni, rivendica e sollecita con la massima urgenza l’incremento del personale di Polizia Penitenziaria, una nuova organizziamone del lavoro e l’abolizione della vigilanza dinamica per i detenuti lavoranti esterni che rimangono all’interno del muro di cinta.