Salussola: ancora furti. Tre gli uomini ricercati per l'ultimo episodio, foro archivio

Brutta sorpresa per una residente a Salussola che nei giorni scorsi quando è entrata in casa si è trovata il portoncino forzato e tre uomini in casa che al suo arrivo hanno dichiarato essere Carabinieri. Alla richiesta del tesserino gli uomini se ne sarebbero andati.

Sul fatto indagano i Carabinieri. Alla donna sarebbero stati portati via alcuni monili.