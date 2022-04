Biella: Vigili del Fuoco e 118 in aiuto di una donna caduta in casa - Foto newsbiella.it

Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina a Biella intorno alle 8,30 in via Ivrea a Biella per soccorrere una donna caduta in casa e impossibilitata a rialzarsi da sola.

A richiedere la loro presenza è stato il personale del 118, arrivato sul posto e con la necessità di entrare nell'alloggio per prestare le cure alla donna.

Una volta consentito l'accesso, i sanitari hanno preso in carico la signora, cosciente, per le procedure idonee al suo soccorso.