Biella: Cade in casa, i vicini sentono le grida di aiuto e viene soccorsa FOTO

Donna in difficoltà soccorsa a Biella in via Cucco - Foto Ciccarelli per newsbiella.it

Poco prima delle 15 le sirene dei Vigili del Fuoco sono risuonate in via Cucco a Biella per soccorrere una donna in difficoltà.

La signora, caduta in casa e nell'impossibilità di muoversi, ha fatto sentire il suo grido di aiuto ai vicini che prontamente hanno chiamato i soccorsi.

I Vigili del Fuoco hanno rimosso una vetrata della finestra per entrare nell'alloggio e permettere ai sanitari del 118 di prestare le immediate cure alla donna che, cosciente ma con un evidente ferita sul viso, è stata trasportata in Ospedale per gli accertamenti del caso.