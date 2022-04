Zubiena, in frazione Vermogno la prima “Little Bench” del paese

È piccola, di colore rosa e si trova a Zubiena: queste sono le caratteristiche della prima Little Bench (letteralmente “piccola panchina”) posizionata in frazione Vermogno durante il weekend del 16 e 17 aprile. Promotore dell’iniziativa è stato Emanuele Pivotto, socio fondatore dell’associazione “Vermogno Vive” che in questo periodo sta anche lavorando alla restaurazione del forno di via Debernardi.



Avvicinandosi ad essa, a 50 metri dall’Ecomuseo del biellese – l’oro e la Bessa, si può notare una scritta incisa su una targa in legno che recita un verso di Alda Merini. Essa è rimovibile e chiunque può proporre una frase on un verso scrivendo all’indirizzo mail vermognolittlebench@gmail.com. I selezionati avranno la loro frase riportata sulla panchina per un mese intero.