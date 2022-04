Cammino Benna invita a 10.000 passi... "fuori luogo"

Un' escursione sui sentieri della Serra e lago di Viverone.

Il gruppo di cammino Benna ha organizzato per lunedì 25 aprile una camminata che prevede il ritrovo ore 9,00 presso il parcheggio Pz. Alpini d'Italia di Zimone e partenza : 1° Tappa lago di Bertignano, 2° Tappa Belvedere, 3° Tappa fontanella per acqua e servizi, 4° Tappa ristoro di 1ora, con aperitivo facoltativo, in agri­turismo con possibilità di acquisto del pranzo. 5° Tappa pranzo al sacco, 6° Tappa rientro al luogo di partenza.

Il percorso totale sarà di circa 14 Km sterrati e non, con alcune salite. Si consiglia abbigliamento da escursione, bottiglia di acqua, protezione solare. La partecipazione è gratuita per info e prenotazione obbligatoria per l'aperitivo, entro il 23 aprile 2022 a Micaela 349 2692 901 solo WhatsApp o Telegram.

In caso di maltempo l'evento verrà rinviato a data da destinarsi