Mosca: "Adunata nazionale degli Alpini a Biella, una vetrina a livello nazionale"

"Per il nostro territorio ospitare l’adunata degli Alpini rappresenta una grande opportunità e una vetrina a livello nazionale – dichiara il consigliere regionale Michele Mosca –. Sin da subito la Regione Piemonte ha garantito il sostegno alla candidatura di Biella. Questa mattina ne abbiamo avuto la conferma dalle parole del Presidente Alberto Cirio. Da alpino, desidero rivolgere un ringraziamento particolare per la tenacia dimostrata in questi anni di pandemia all’ANA sezione di Biella e al suo presidente Marco Fulcheri".