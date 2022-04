Codice Rosso, ieri convegno in Provincia

Il Codice Rosso, tecnicamente legge 69/2019, è entrato in vigore il 25 luglio 2019 per innovare e modificare la normativa penale e processuale sulla violenza domestica e di genere, e per introdurre inasprimenti di pene a reati già esistenti.

Quattro i nuovi reati introdotti dal Codice Rosso. La diffusione illecita senza il consenso degli interessati di immagini o video sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. La deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, ad esempio con l'utilizzo di acido, come hanno raccontato tanti fatti di cronaca. La costrizione o induzione al matrimonio. La violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

In tema di inasprimenti di pene, ad esempio lo stalking è passato da minimo di sei mesi a massimo cinque anni, a minimo un anno e massimo sei anni e sei mesi. Pene più alte anche per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo. Lo scopo di questa modifica è garantire che gli autori di questi reati, in caso di condanna, scontino effettivamente la pena in carcere, impedendogli di ottenere i benefici della detenzione domiciliare oppure dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

Quanto alle novità procedurali, il pubblico ministero, nelle ipotesi di violenza domestica e di genere, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da quella che ha denunciato. Dopo la denuncia, su richiesta del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari può disporre misure cautelari quali il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (individuati dal giudice come la casa, il posto di lavoro, la scuola dei figli), il divieto di avvicinamento alla persona offesa in generale, oppure il braccialetto elettronico.

Di Codice Rosso si è dibattuto ieri, giovedì 21 aprile, nella Sala Consiliare della Provincia di Biella, al convegno organizzato dal Sindacato Italiano Militari Carabinieri, con il patrocinio di Provincia e Comune di Mongrando.

Sono intervenuti al dibattito, moderato dal Segretario Regionale Sindacato Italiano Militari Carabinieri Luigi Capra, il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo, le consigliere provinciali Luisa Nasso e Barbara Cozzi, l'avvocato penalista Carmelo Scialò, il presidente dell'Associazione Nazionale Divorziati Maurizio Cardona, la vice direttrice del Consorzio Iris Chiara Steila, ed il sindaco di Mongrando Toni Filoni.

Presenti anche i Protectors LE MC Italy.