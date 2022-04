A Città Studi uno sportello per i bandi europei a servizio del territorio e la Fondazione CRB lancia "ReinforcEU"

La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Città Studi Biella, con il coordinamento dell’Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE), ieri 21 aprile hanno presentato a Città Studi un nuovo sportello dedicato a far crescere le competenze sulla programmazione strategica, sulla progettazione dei fondi europei e degli investimenti territoriali, così come del fundraising orientato al marketing territoriale.

Obiettivo: sostenere cittadini ed enti, e creare solide basi per la ripresa dalla crisi del Coronavirus, ripristinare l’occupazione, promuovere un’economia resiliente basata sugli obiettivi gemelli della transizione verde e digitale.

In particolare la Fondazione attiverà uno sportello a Città Studi, realizzato con il supporto dello IUSE, che metterà a disposizione del territorio le seguenti attività:

Azione 1, valutazione delle proposte progettuali: Con questa attività l'Ente o l'Associazione ha la possibilità di validare la propria proposta progettuale attraverso una verifica iniziale dei parametri riferiti ai bandi; se la valutazione sarà positiva si avrà la possibilità di richiedere il contributo messo a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, tramite il "Bando ReinforcEU", per la fase di presentazione del progetto.

Azione 2, accompagnamento alla progettazione "in house": Questa azione consente all'Ente o all'Associazione di richiedere un'assistenza verso i propri progettisti da parte dei professionisti dello sportello. Attraverso incontri periodici di impostazione e revisione metodologica/contenutistica e proof reading del draft relativamente a una o più proposte progettuali.

Azione 3, redazione completa del progetto: Si tratta della presa in carico completa della candidatura sul bando individuato e dell'eventuale costruzione del partenariato. Questa azione consente all'Ente o all'Associazione che non ha propri professionisti di presentare il progetto attraverso il gruppo di lavoro di Città Studi e IUSE.

È possibile richiedere un appuntamento per valutare le proposte o per avere ulteriori informazioni. Contatti: bandi@cittastudi.org

Protagonista indiscusso di questa e di altre iniziative di messa a sistema degli attori è la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella: “Mettere a sistema le risorse progettuali del territorio, valorizzare il ruolo di Città Studi quale punto focale per la progettazione territoriale in virtù delle competenze tecniche e universitarie che sa catalizzare e in questo modo portare a Biella quante più risorse possibili tratte dai fondi europei e dal PNRR: è questo lo scopo del progetto e del bando ReinforcEU che oggi presentiamo. Grazie al lavoro degli ultimi anni infatti Città Studi sta rafforzando sempre più il proprio ruolo sul territorio e con questo progetto diventerà il punto di riferimento naturale per i comuni, le reti, i consorzi e le unioni di comuni che vorranno sviluppare la propria progettazione in modo professionale e integrato. Una grande opportunità per il Biellese che la Fondazione è felice di poter avviare oggi anche grazie al prezioso supporto di IUSE che ringraziamo” dichiara Franco Ferraris, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

“ReinforceEU non è solo un bando o uno sportello di consulenza, ma rappresenta un percorso che agevola il passaggio degli enti del territorio da fruitori ed erogatori di servizi a creatori di percorsi di progettazione partecipata accrescendo le competenze sulla programmazione strategica. Cuore del progetto sono infatti i temi della formazione e dell’accompagnamento di cui Città Studi con le sue professionalità si farà garante assumendo il ruolo di agenzia di sviluppo della comunità biellese. Imparare tutti per imparare meglio potrebbe dunque essere lo slogan di questo progetto a cui la Fondazione e Città Studi hanno lavorato con grande entusiasmo” aggiunge Andrea Quaregna, Segretario Generale della Fondazione.

Contestualmente alla creazione dello sportello a Città Studi la Fondazione ha infatti attivato nell’area “Welfare e Territorio” il Bando “ReinforceEU” attivo fino al 31/12/2022, salvo esaurimento delle risorse. Si tratta di un bando rivolto agli enti pubblici del territorio per la copertura dei costi di redazione di proposte progettuali da presentare nell’ambito di bandi PNRR e nella nuova programmazione nella fase di attrazione di tali risorse con una gestione il più efficace possibile. L’accesso al bando è vincolato alla validazione della proposta progettuale da parte dello sportello attivato a Città Studi.

Il bando intende mettere a disposizione del Biellese risorse economiche per cofinanziare le spese di redazione di proposte progettuali da presentare nell’ambito dei bandi finanziati dalla Commissione europea nell’ambito del Piano Next Generation EU.

La Provincia di Biella - prima provincia piemontese ad attivare una cabina di regia per elaborare la strategia per i fondi europei e del PNRR in modo da consentire che ogni finanziamento pubblico non fosse svincolato da investimenti di capitali privati anche esteri, con un occhio allo sviluppo di un mercato sostenibile e attrattivo per vivere, crescere e creare nel Biellese - ha coinvolto, quale attore principale per la citata attività di coordinamento e di studio, l’Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE), che collaborerà con Città Studi, società strumentale della Fondazione, nelle azioni di supporto realizzate a favore del territorio nell’ambito dell’iniziativa in oggetto. Emanuele Ramella Pralungo, Presidente Provincia di Biella dichiara: “Ringrazio la Fondazione per le risorse economiche che ha messo a disposizione ponendo di fatto, sullo stesso piano, tutti i comuni del territorio: da quelli più strutturati a quelli meno. L’importante ora è sedersi intorno a un tavolo per ragionare sulla fattibilità dei progetti al fine di realizzarli”.

Piercarlo Rossi, Presidente dello IUSE, dichiara: “Il PNRR è visto come un consistente ammontare di soldi che arrivano a enti territoriali e altri soggetti destinatari delle missioni. L’ottica deve essere rovesciata: il PNRR è l’occasione per le riforme per migliorare i servizi per i cittadini, l’attrattività del territorio e la crescita del tessuto socio-economico”.

Lo sportello sarà aperto a Città Studi Biella e il Presidente Pier Ettore Pellerey manifesta il suo consenso “Le competenze che abbiamo acquisito nel corso degli anni e la nostra professionalità saranno messe a disposizione di tutta la comunità. In questo momento il rilancio economico si fa sempre più urgente: diventa quindi indispensabile aumentare la capacità di cooperare tra enti e istituzioni, per non perdere una serie di opportunità fondamentali per la crescita del Biellese”.