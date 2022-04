Enrico Frandino in tour per la riedizione di "Carezze di vento"

Partirà a gennaio 2023 il tour italiano di presentazioni per la riedizione di "Carezze di vento" per Booksprint.

Il libro di Enrico Frandino sarà presentato in 12 date in location esclusive in quanto rientrerà in un evento denominato "Fashion and poetry" e sarà sponsorizzato da un brand esclusivo della moda italiana, il riserbo è massimo perchè si tratta di una serie di presentazioni che precederanno eventi esclusivi per i clienti dell'azienda.

Il libro sarà i libreria da dicembre e avrà comunque un suo ciclo di presentazioni in librerie ed istituzioni culturali italiane.