Un premio sportivo a favore del fair play dedicato alla memoria di Fulvio Feraboli

Un premio sportivo a favore del fair play in campo, interamente dedicato alla memoria di Fulvio Feraboli, ad un anno esatto dalla prematura scomparsa. È l'iniziativa congiunta del quotidiano Newsbiella.it e del comune di Biella, annunciata nel corso della diretta Facebook realizzata in occasione dell'anniversario della morte del compianto giornalista biellese, dotato di grandi doti umane e professionali.

Nel mondo dello sport, così come nella vita di tutti giorni, assumono grande rilievo l'agonismo, unita allo spirito di competere e eccellere sugli altri. Sentimenti e motivazioni che non devono mai sfociare in liti o ostilità tra gli avversari, spesso ritenuti esagerati e fuori luogo. L'accettazione della sconfitta, il saper rendere il merito altrui e il rispetto delle regole non devono mai mancare in una gara sportiva e accrescono la cultura del fair play e della socializzazione tra i suoi membri.

“La nostra proposta – spiegano dalla direzione di Newsbiella - è finalizzata a responsabilizzare il mondo dello sport al fair play col duplice obiettivo di condannare quei gesti che nulla centrano con l'attività sportiva e accrescere la sensibilizzazione educativa e integrativa nei confronti dei più giovani. Principi fondamentali che ben si rispecchiavano nel carattere di Fulvio Feraboli”.

Ulteriori dettagli verranno diffusi nei prossimi giorni. Ma non solo. È prevista una conferenza stampa il prossimo 16 maggio, a cui seguirà una serata di premiazione presso il chiostro di San Sebastiano di Biella il 20 maggio.

L’assessore allo sport, sottolinea come il ricordo di Fulvio Feraboli non sia mai venuto meno e sia ancora molto forte in tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.